У Мосгорсуда перед жалобой на приговор по делу "Нового величия" усилили меры безопасности

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Меры безопасности усилены перед зданием Мосгорсуда, где в четверг должно состояться рассмотрение жалобы на приговор осужденным по делу признанной экстремистской молодежной организации "Новое величие". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

К зданию суда прибыли подразделения Второго оперативного полка полиции, который предназначен для пресечения массовых беспорядков, а также кинологическая служба.

В начале августа Люблинский районный суд Москвы признал всех обвиняемых по делу виновными по ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества") и приговорил на сроки от четырех лет условно до семи лет колонии. Так, Руслан Костыленков получил семь лет колонии, Вячеслав Крюков - шесть лет колонии, Петр Карамзин - 6,5 года колонии, Анне Павликовой назначено четыре года условно, Марии Дубовик - шесть лет условно, Дмитрий Полетаев получил шесть лет условно, Максим Рощин - 6,5 года условно. Суд в качестве дополнительного наказания лишил всех осужденных права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов и обращений в интернете, сроком на пять лет и с ограничением свободы на два года.

Адвокаты обжаловали приговор. Жалобу подала и прокуратура, так как нашла в приговоре технические ошибки.