Уличную систему питания Сингапура включили в список нематериального наследия ЮНЕСКО

СИНГАПУР, 17 декабря. /ТАСС/. Традиционная сингапурская уличная система общественного питания - хокер-центры - внесена в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Как пишет в четверг газета The Straits Times, такое решение принято по итогам 15-й сессии межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия организации.

"Традиционная уличная система питания является источником гордости для Сингапура и его жителей, отражает многогранное культурное наследие, а также стала неотъемлемой частью повседневной жизни сингапурцев вне зависимости от возраста, расы или происхождения", - отметил во время церемонии министр культуры, общин и молодежи Сингапура Эдвин Тон.

Хокер-центр стал первым объектом Сингапура, попавшим в число объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Ранее сингапурский Ботанический сад был включен в список Всемирного наследия этой международной организации.

Хокер-центры - крытые площадки на свежем воздухе, где под одной крышей собраны местные ресторанчики, продающие разнообразную еду. Такие центры можно встретить практически в каждом жилом квартале. Обычно там продаются блюда индийской, индонезийской, китайской и малайской кухонь, а также традиционные местные кофе и чай. Большинство местных жителей не готовят дома, а предпочитают питаться именно в этих центрах. Стоимость одного блюда по местным меркам там очень не высокая - в среднем 4 сингапурских доллара ($3).