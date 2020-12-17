Правительство Чехии одобрило продление режима ЧС до 22 января

ПРАГА, 17 декабря. /ТАСС/. Правительство Чехии одобрило в четверг продление действующего в республике с 5 октября режима чрезвычайной ситуации (ЧС), который завершается 23 декабря, на 30 дней, до 22 января 2021 года, и с просьбой утвердить данное решение обратится в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента страны. Об этом сообщил журналистам вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек.

"Правительство приняло решение обратиться в Палату депутатов с предложением продлить режим ЧС на 30 дней, до 22 января", - отметил он.

Общее число инфицированных коронавирусом в Чехии, население которой составляет 10,71 млн человек, достигло 594 148, из них 516 786 выздоровели. На данный момент лечение проходят 67 480 заразившихся, госпитализированы 4 632 человека. Эпидемическая ситуация ухудшается на всей территории страны.

В Чехии с начала пандемии умерли 9 882 пациента с коронавирусом. Первый случай заражения в стране был зафиксирован 1 марта. С тех пор здесь было проведено 3 405 458 тестов на выявление вируса.

С 18 декабря в Чехии значительно ужесточаются меры, направленные на пресечение распространения коронавируса. С этого дня в стране закроются рестораны и другие точки общепита, им будет разрешено продавать еду и напитки только навынос через специально оборудованные окна выдачи. Гостей не смогут принимать отели и пансионы. Закроются фитнес-центры. С 23:00 до 05:00 в республике вводится запрет на свободное передвижение граждан, кроме случаев крайней необходимости. Максимальное число участников общественных мероприятий понижено до шести.

В Чехии действует масочный режим. Введен запрет на распитие спиртных напитков на улице. На нарушителей ограничений накладываются штрафы. Максимальная сумма штрафа для физических лиц составляет 50 тыс. крон (примерно €1 900), для юридических - 3 млн крон (около €115 тыс.). Контроль за соблюдением ограничительных мер возложен на полицию.