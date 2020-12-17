ВЦИОМ: более чем у 70% россиян вызывает интерес пресс-конференция Путина

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Более 70% жителей России сообщили, что пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, которая состоится в четверг, вызывает у них интерес. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте центра в четверг.

О чем говорил Владимир Путин на больших пресс-конференциях

"В целом почти три четверти россиян сообщают, что им было бы интересно послушать выступление Владимира Путина, его ответы на вопросы журналистов, - 71%, эта доля выше среди людей старшего возраста 60+ лет (83%) и женщин (77%)", - следует из данных ВЦИОМ.

Согласно результатам опроса, 32% россиян планируют смотреть выступление главы государства в прямом эфире, 12% посмотрят в прямом эфире отдельные фрагменты пресс-конференции, еще 38% планируют узнавать ответы президента на вопросы журналистов из выпусков новостей.

Большинство респондентов (84%) будут следить за выступлением главы государства по телевизору, 14% - онлайн и с помощью социальных сетей, 1% - по радио.

В целом 81% знают или слышали о пресс-конференции Владимира Путина, 52% назвали точную дату ее проведения, 24% слышали о пресс-конференции, но не смогли назвать точную дату ее проведения.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 15 декабря. Объем выборки составил 1 600 респондентов старше 18 лет, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

О пресс-конференции

Президент России Владимир Путин проведет ежегодную пресс-конференцию, которую журналисты традиционно называют "большой пресс-конференцией". В этом году из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений она пройдет в новом формате - по видео-конференц-связи с элементами прямой линии, во время которой глава государства отвечает на вопросы россиян.