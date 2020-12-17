Тест на коронавирус премьер-министра Франции оказался отрицательным

ПАРИЖ, 17 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Жан Кастекс сдал тест на коронавирус, он оказался отрицательным. Политик ушел на самоизоляцию из-за положительного диагноза у президента страны Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает в четверг телеканал BFM .

Глава правительства планирует остаться на самоизоляции ближайшие семь дней, после чего сдаст еще один ПЦР-тест, чтобы подтвердить отсутствие заболевания. Пока же он будет работать в удаленном режиме. В четверг ему пришлось отменить участие в заседании Сената (верхней палаты парламента), где он должен был представить государственную стратегию вакцинации населения. Его заменил министр здравоохранения страны Оливье Веран.

В четверг Елисейский дворец сообщил, что у президента Франции Эмманюэля Макрона диагностировано заболевание [вызываемое коронавирусом] COVID-19. В связи с этим глава государства принял решение в ближайшие семь дней отправиться на изоляцию и работать удаленно. Как отмечает телеканал, самочувствие французского лидера не вызывает опасений.

На фоне положительного диагноза у французского лидера вслед за ним на самоизоляцию были вынуждены уйти его супруга Брижит, а также председатель Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Ришар Ферран. Аналогичное решение приняли председатель правительства Испании Педро Санчес и глава Евросовета Шарль Мишель.