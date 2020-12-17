Журналистка из Рязани смогла задать вопрос президенту благодаря плакату "Я беременна"

Девушка задала вопрос о награде для вице-губернатора Рязанской области, который спас семерых жителей во время пожара.

"Как это связано с тем что вы беременная, я не понимаю?" - удивился президент.

Журналистка рассказала, что в прошлом году приезжала на пресс-конференцию за две недели до родов, однако задать вопрос не получилось. "В этом году бог дал мне вновь сие счастье, и я решила попытать [счастье], и мне повезло. Я подумала, что, если у меня будет яркая табличка о том, что я беременная, меня наконец-таки заметят. И мне повезло, спасибо", - сказала она.

"Ладно, понятно. Вы нас надули. Ну ладно, хорошо, это не страшно", - сказал Путин.