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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2020

Журналистка из Рязани смогла задать вопрос президенту благодаря плакату "Я беременна"

Александра Безукладова задала вопрос о награде для вице-губернатора Рязанской области, который спас семерых жителей во время пожара

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Журналистка из Рязани Александра Безукладова смогла задать вопрос главе государству Владимиру Путину на ежегодной пресс-конференции, благодаря яркому плакату "Я беременна".

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Девушка задала вопрос о награде для вице-губернатора Рязанской области, который спас семерых жителей во время пожара.

"Как это связано с тем что вы беременная, я не понимаю?" - удивился президент.

Журналистка рассказала, что в прошлом году приезжала на пресс-конференцию за две недели до родов, однако задать вопрос не получилось. "В этом году бог дал мне вновь сие счастье, и я решила попытать [счастье], и мне повезло. Я подумала, что, если у меня будет яркая табличка о том, что я беременная, меня наконец-таки заметят. И мне повезло, спасибо", - сказала она.

"Ладно, понятно. Вы нас надули. Ну ладно, хорошо, это не страшно", - сказал Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияРязанская областьБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2020
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