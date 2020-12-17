СМИ: первая партия российской вакцины "Спутник V" прибудет в Аргентину 23 декабря

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 декабря. /ТАСС/. Поставка первых доз российской вакцины "Спутник V" в Аргентину запланирована на 23 декабря. Об этом сообщила в ночь на четверг газета Clarin со ссылкой на источники в правительстве республики.

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По информации издания, именно эта дата указана в контракте на поставку российского препарата, который на прошлой неделе был подписан аргентинскими властями. Газета напоминает, что официальная делегация из Аргентины во главе с заместителем министра здравоохранения Карлой Виццотти несколько дней назад прибыла в Россию. Как отмечает Clarin, в минувший понедельник члены делегации посетили НИЦ им. Гамалеи, разработавший вакцину "Спутник V", чтобы "провести техническую инспекцию учреждения, а также процессов производства" препарата.

В свою очередь, газета La Nacion указывает, что поставка будет осуществлена авиакомпанией Aerolineas Argentinas, самолет которой доставит из Москвы первые 300 тыс. доз.

Ранее в официальном Twitter-аккаунте российской вакцины сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций и правительство Аргентины подписали контракт на поставку 10 млн доз вакцины "Спутник V". Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что первым в стране привьется российской вакциной, поскольку не сомневается в ее качестве.