Путин заявил, что российские власти думают о возможности введения новых социальных выплат

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российские власти изучают возможность введения новых выплат для населения, но в первую очередь нужно наладить бесперебойную работу уже существующей системы поддержки. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

Из колл-центра прозвучало обращение жительницы Башкирии, которая сообщила, что в ноябре и декабре не получила выплаты на девятимесячного ребенка, тогда как в непростых условиях пандемии эти деньги для нее являются единственным спасением. Она также обратилась к президенту с вопросом, будут ли в 2021 году осуществлены новые выплаты на детей. "По поводу новых выплат - мы постоянно анализируем ситуацию, то, что происходит. Думаем и о возможности новых выплат", - ответил Путин.

При этом президент подчеркнул, что если в ноябре и декабре выплаты не были получены, то "не работает сама система". "Ну или со сбоями работает сама система тех выплат, которые мы сейчас организовали для поддержки граждан, и нужно вот с этим для начала разобраться, - подчеркнул президент. - Нужно наладить систему действующей поддержки".