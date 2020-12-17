Путин заявил, что запасов пресной воды в Крыму достаточно

"Судя по всему, запасов хорошей пресной воды в Крыму достаточно, просто этим и в советское время, а, тем более, во время, когда Крым входил в состав Украины, не занимались. Сейчас эти работы ведутся широко", - сказал президент.

Путин отметил, что этой проблемой занимаются и на правительственном, и на региональном уровнях, проводятся геологические исследования. "Специалисты говорят о том, что в прилегающих к Крыму акваториях Азовского моря, под Азовским морем, могут быть очень большие запасы пресной воды. Все это в совокупности дает мне основания сказать, что проблему мы решим, средства соответствующие выделяются. Без всяких сомнений, экономить на этом государство не будет", - сообщил президент.

При этом он отметил, что в качестве одного из направлений решения вопроса водоснабжения Крыма рассматривалось опреснение морской воды. "Думаю, это только точечно можно сделать, потому что опреснение - это достаточно дорогое удовольствие, и это может лечь в тариф для водоснабжения. В целом руководители регионов считают, что для широкого применения это будет неэффективно", - сказал он.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента России Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки и включает 14 мероприятий.

Для решения проблемы вододефицита в Крыму намерены построить первый в России опреснитель морской воды, который, как сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов, позволит отказаться от графиков подачи воды населению городов полуострова до конца 2021 года. Кроме того, проведены расчеты и подготовлена площадка для строительства установки под Ялтой. Также Аксенов поручил подыскать места для опреснителей в Судаке, Керчи и Феодосии.