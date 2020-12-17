На Кубани в условиях пандемии подключили к высокоскоростному интернету 354 школы

КРАСНОДАР, 17 декабря. /ТАСС/. Высокоскоростной интернет оборудован в 354 школах в Краснодарском крае в 2020 году, что важно для обеспечения учебного процесса в условиях пандемии, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, комментируя один из вопросов пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг заявил, что универсальная система связи должна быть создана в российских селах с населением до 500 человек до конца 2021 года, на это планируется направить 12,6 млрд рублей. Также он отметил важность системы онлайн-образования, уточнив, что такая практика успешно применяется в образовательном центре "Сириус" в Сочи.

"Мы продолжаем активно подключать к интернету соцобъекты. Особенно в отдаленных населенных пунктах. Решить проблемы с онлайн-обучением нам помогает нацпроект "Цифровая экономика". В этом году к высокоскоростному интернету подключили к сети 354 школы", - сказал Кондратьев.

Он отметил, что это важно в условиях пандемии, по его словам, в регионе переведены на дистанционное обучение 407 классов - это всего 1,5% от общего количества и 9 групп колледжей и техникумов.