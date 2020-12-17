В Рязанской области получили лекарства для лечения дома 1,9 тыс. больных COVID-19

ТАСС, 17 декабря. Около 1,9 тыс. жителей Рязанской области, заразившихся коронавирусом, получили бесплатные лекарства для лечения дома, выдача медикаментов идет с 10 ноября, сообщил ТАСС в четверг министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий.

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции пообещал разобраться с судьбой средств, выделенных на обеспечение лекарствами от коронавируса. Такое решение он принял после сообщения от жителя Рязанской области, который пожаловался на неполучение лекарств от коронавируса при лечении на дому.

"На сегодняшний день [лекарства для лечения коронавируса] получили 1,9 тыс. из более чем 4 тыс. человек [продолжающих лечение от коронавируса амбулаторно]. Мы начали выдавать лекарственные препараты с 10 ноября", - сказал собеседник агентства.