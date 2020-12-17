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В Рязанской области получили лекарства для лечения дома 1,9 тыс. больных COVID-19

На закупку необходимых препаратов в регионе направили свыше 41 млн рублей

ТАСС, 17 декабря. Около 1,9 тыс. жителей Рязанской области, заразившихся коронавирусом, получили бесплатные лекарства для лечения дома, выдача медикаментов идет с 10 ноября, сообщил ТАСС в четверг министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий.

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Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции пообещал разобраться с судьбой средств, выделенных на обеспечение лекарствами от коронавируса. Такое решение он принял после сообщения от жителя Рязанской области, который пожаловался на неполучение лекарств от коронавируса при лечении на дому.

"На сегодняшний день [лекарства для лечения коронавируса] получили 1,9 тыс. из более чем 4 тыс. человек [продолжающих лечение от коронавируса амбулаторно]. Мы начали выдавать лекарственные препараты с 10 ноября", - сказал собеседник агентства.

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По словам Прилуцкого, на закупку бесплатных лекарств для пациентов с коронавирусом Рязанская область направила более 41 млн рублей, в настоящее время не израсходовано около 600 тыс. рублей в результате экономии. В связи с сообщением о нехватке лекарств прокуратура региона и следственное управление СК по области проводят проверки.

По данным оперативного штаба региона, к 17 декабря количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Рязанской области составляет 16 229, за последние сутки наличие ковида подтвердили у 136 человек. За все время 14 786 человек выздоровели, 120 пациентов умерли.

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РоссияРязанская областьПандемия COVID-19Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2020
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