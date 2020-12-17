В Минздраве уточнили информацию о работе Онежской центральной районной больницы

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Онежская центральная районная больница (ЦРБ) в Архангельской области не закрыта, а была частично перепрофилирована для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

Ранее президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции обратил внимание региональных властей на необходимость учитывать потребность жителей при принятии решений о закрытии лечебных и учебных заведений, которые считаются нерентабельными. В качестве примера он привел закрытие Онежской ЦРБ.

"Онежская ЦРБ была частично перепрофилирована для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. В структурных подразделениях больницы развернуто 60 специализированных коек. По данным региональных властей, в связи с перепрофилированием и в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, в больнице временно приостановлено оказание плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях (в том числе работа дневного стационара), за исключением обследований перед плановым оперативным лечением в медицинских организациях Архангельска и перед получением специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, проведение периодических медицинских осмотров. Выписка лекарственных препаратов осуществляется дистанционно (для доставки привлечены в том числе волонтеры)", - говорится в сообщении.