Испытания вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" завершатся в январе

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Постклинические испытания отечественной вакцины от коронавируса "Эпиваккорона", созданной центром "Вектор", завершатся в январе. Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале ресурса стопкоронавирус.рф .

"В стране начались постклинические испытания новой вакцины производства центра "Вектор" Роспотребнадзора. Их результаты будут подведены в январе", - говорится в сообщении.

О начале постклинических испытаний вакцины центра "Вектор" 11 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил, что вакцина центра "Вектора" получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины "Эпиваккорона" против коронавируса на добровольцах старше 60 лет, и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах.