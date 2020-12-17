Власти Рязанской области попросили у Минпромторга помощи с закупкой лекарств

ТАСС, 17 декабря. Власти Рязанской области направили в Минпромторг России обращение с просьбой о содействии в закупке необходимых лекарств аптеками региона. Сейчас в области отмечают нехватку антибиотиков и гормональных препаратов для инъекций, сообщили в четверг в пресс-службе правительства области.

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции пообещал разобраться с судьбой средств, выделенных на обеспечение лекарствами от коронавируса. Такое решение он принял после обращения жителя Рязанской области, который пожаловался на неполучение бесплатных лекарств от коронавируса при лечении на дому.

"В настоящее время правительством Рязанской области направлено обращение в Минпромторг России для оказания содействия в закупке необходимых лекарств аптечными организациями региона", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, нехватка некоторых медикаментов в регионе обусловлена отсутствием предложений поставщиков и повышенным спросом со стороны населения. Поставки противовирусных лекарственных препаратов, антибиотиков увеличились за последнюю неделю на 10-15%.

Как уточнили ранее ТАСС в Минздраве региона, около 1,9 тысячи жителей Рязанской области, заразившихся коронавирусом, уже получили бесплатные лекарства для лечения дома, выдача медикаментов идет с 10 ноября. В связи с сообщением о нехватке лекарств прокуратура региона и следственное управление СК по области проводят проверки.