Путин допустил обсуждение введения международных сертификатов для привитых от коронавируса

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает возможным обсудить вопрос о введении международных сертификатов для людей, уже сделавших прививку от коронавирусной инфекции. Так он отреагировал на вопрос о целесообразности соответствующей инициативы на ежегодной пресс-конференции, которая проходит в четверг.

"Что касается этих международных сертификатов, которые позволяли бы тем людям, которые имеют прививки, свободно передвигаться, мы можем, наверное, об этом говорить, хотя известно очень хорошо, и здесь никакой тайны я вам не раскрою, что даже люди с прививкой могут быть переносчиками, просто это нужно иметь в виду", - сказал Путин.

Президент также добавил, что был выявлен вид антител, которые говорят о том, что "у этого человека при высоком таком качестве антител COVID долго не сидит, он быстро уничтожается иммунитетом при поддержке этих антител". "Но это вопрос, требующий дополнительного изучения", - пояснил он.

"Я не знаю, насколько это сейчас возможно, получение такого сертификата. Вопрос вакцинации связан прежде всего с защитой собственного здоровья, вот, о чем речь, с защитой собственного здоровья. Конечно, в известной степени это будет барьером на пути распространения, это тоже правда. Таким образом приобретается такой популяционный иммунитет", - заключил он.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что странам - участницам не рекомендуется выдавать переболевшим новой коронавирусной инфекцией "паспорта иммунитета", однако внедрение электронных удостоверений о вакцинации для заграничных поездок там видели возможным.