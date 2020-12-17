Тест Меркель на коронавирус показал отрицательный результат

БЕРЛИН, 17 декабря. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сдавала тест на коронавирус после саммита ЕС, который состоялся 10-11 декабря, результат был отрицательный. Об этом сообщила в четверг в ответ на запрос корреспондента ТАСС представитель правительства Германии.

"Канцлер как обычно сделала ПЦР-тест спустя несколько дней после саммита. Результат был отрицательный, - сообщили в кабмине. - На протяжении всего саммита она постоянно соблюдала правила по защите от инфекции или носила маску".

В четверг пресс-служба Елисейского дворца сообщила, что президент Франции Эмманюэль Макрон получил положительный результат теста на коронавирус. Он отправится на самоизоляцию.

"Канцлер желает французскому президенту полного скорейшего выздоровления", - отметили в правительстве ФРГ.