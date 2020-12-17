Власти Архангельской области сообщили, что Онежскую больницу закрывать не планируют

АРХАНГЕЛЬСК, 17 декабря. /ТАСС/. Онежская центральная районная больница (ЦРБ) в Архангельской области, информация о закрытии которой прозвучала на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, работает в полном объеме, планы по ее закрытию не обсуждаются, сообщается в четверг на сайте регионального Минздрава.

В ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Путин обратил внимание на поступающие к нему вопросы в сфере здравоохранения. Одно из таких обращений касалось якобы закрытия Онежской центральной районной больницы.

"Жители переживают, что ЦРБ будет закрыта. По информации Минздрава, эта информация недостоверна. Как пояснил исполняющий обязанности министра здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский, планов по поводу закрытия больницы даже не возникало", - говорится в сообщении.