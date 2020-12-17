Глава Кубани пообещал, что водоснабжение Новороссийска и Геленджика улучшится в 2021 году

КРАСНОДАР, 17 декабря. /ТАСС/. Водоснабжение таких курортных городов, как Геленджик и Новороссийск, где в этом году действовали графики подачи воды, улучшится в 2021 году, заявил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, комментируя один из вопросов пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

В ходе пресс-конференции президент РФ затронул тему наличия проблем с водоснабжением в Крыму и в Краснодарском крае, в частности в Новороссийске и Геленджике.

"Водоснабжение этих городов в значительной степени зависит от работы Троицкого группового водопровода, который сильно изношен. В прошлом году мы приступили к его масштабной модернизации - выделили 4 млрд рублей из краевого бюджета. Уже ввели два новых участка, в 2021 и 2022 году введем еще три протяженностью 36 км. Водоснабжение этих приморских городов улучшится уже в 2021 году", - сказал глава региона.

Кондратьев добавил, что в Новороссийске для решения проблемы уже построены две водопроводные насосные станции, а в Геленджике идет разработка новых источников пресной воды. Для решения проблемы водоотведения в этих курортных городах региону требуется федеральная поддержка, в Новороссийске необходимо провести реконструкцию очистных сооружений, а по Геленджику действует программа "Чистая бухта", подразумевающая разделение ливневых и фекальных стоков и их очистку.

В этом году из-за отсутствия продолжительных осадков обмелели собственные источники водоснабжения таких крупных курортных городов, как Геленджик и Новороссийск, в разгар туристического сезона местные власти были вынуждены ввести графики подачи воды населению. Бесперебойное водоснабжение Новороссийска на 70% зависит от Троицкого группового водопровода, на остальные 30% - от собственных источников, среди которых Неберджаевское водохранилище, уровень воды в котором достиг критического значения, и обмелевшие ранее Пенайские источники. Специалисты Южморгеологии ранее определили пять приоритетных участков недалеко от Геленджика, где могут располагаться источники воды. Планируется провести их исследование.

Метеорологи назвали 2020 год одним из самых засушливых в истории. В некоторых муниципалитетах Краснодарского края, в том числе в курортных населенных пунктах, больше полугода не было продолжительных осадков, дожди были кратковременными или "залповыми", вода моментально стекала в море.

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