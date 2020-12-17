Минздрав РФ направит специалиста по первичной помощи в село Алакуртти Мурманской области

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Минздрав России направит в село Алакуртти Мурманской области специалиста по организации первичной помощи для устранения проблем с оказанием медицинской помощи, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе министерства.

Ранее президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции зачитал письмо жителя Алакуртти Юрия Краснянского, который сообщил о том, что в населенном пункте работает всего "одна машина с одним фельдшером". В письме пояснялось, что единственному работающему в селе фельдшеру 86 лет.

"Минздрав России направит специалиста по организации первичной медико-санитарной помощи для оказания помощи в организации работы лечебного учреждения", - говорится в сообщении министерства.

В пресс-службе также уточнили, что, по данным Росздравнадзора, в настоящее время в Алакуртти с населением 3,4 тыс. жителей функционирует врачебная амбулатория. Штат укомплектован двумя педиатрами, одним врачом общей практики, стоматологом и акушеркой. В службе скорой помощи работают два фельдшера. На дежурстве два автомобиля скорой медицинской помощи, один из которых новый, получен в этом году, отметили в Минздраве РФ.

Глава государства также пообещал обратить внимание властей региона на эту ситуацию.