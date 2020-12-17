Вице-губернатор Греков координировал ликвидацию ЧП под Рязанью от начала до конца

ТАСС, 17 декабря. Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков координировал работу по ликвидации последствий пожара и взрывов на складе боеприпасов на территории воинской части под Рязанью с начала возникновения ЧП и до его ликвидации. Ранее он был награжден за спасение тонущего ребенка, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Рязанской области Денис Арапов.

Журналистка из Рязани рассказала в ходе ежегодной пресс-конференции Путина об Игоре Грекове, который в октябре 2020 года во время пожара на территории воинской части, сопровождавшегося взрывами боеприпасов, спас семь человек. По словам девушки, чиновник сначала спас двух пожилых людей, получил контузию, но вернулся за матерью с двумя детьми, а также еще двумя пожилыми. Жители региона направили в адрес президента подписи с просьбой присвоить ему звание Героя Российской Федерации. Президент отметил, что Греков действительно заслуживает государственной награды.

"Игорь Греков входил в штаб по ликвидации последствий пожара и взрывов на складе в Скопинском районе и пробыл там от начала этого ЧП и до ликвидации его последствий и организовывал работу оперативного штаба на месте происшествия. Жители Рязанской области хорошо помнят случай 2018 года, когда вице-губернатор спас тонущего в пруду двухлетнего ребенка, за что получил награду МЧС России", - сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Рязанской области Денис Арапов.

По данным сайта правительства Рязанской области, Игорь Греков награжден орденом Дружбы (2017 г.), благодарностью председателя Государственной Думы ФС РФ Сергея Нарышкина, знаком губернатора Ростовской области "За милосердие и благотворительность". В мае 2018 года Греков спас тонувшего в пруду двухлетнего ребенка, стал одним из победителей X Всероссийского фестиваля МЧС "Созвездие мужества". Кроме того, в 2018 году Греков был награжден благодарностью уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой.

Седьмого октября 2020 года в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов, был введен режим ЧС. Пожар был потушен 9 октября, тогда же в регионе был снят режим ЧС. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. По данным регионального правительства, всего в ближайших населенных пунктах повреждено более 430 строений.