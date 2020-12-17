{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2020

Путин: проекты по водоотведению в Новороссийске и Геленджике будут реализованы

Президент отметил, что там решается также вопрос водоснабжения

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Проекты, касающиеся системы водоснабжения и водоотведения в Новороссийске и Геленджике, будут реализованы, пообещал президент России Владимир Путин, комментируя вопрос о водоснабжении южных регионов, поступивший ему на ежегодной пресс-конференции в четверг.

На эту тему
Как проходила большая пресс-конференция Владимира Путина

"Что касается Новороссийска, Геленджика, там была единая система сброса вод, не было, к сожалению, разделения между канализационным сбросом и ливневкой. Там нужно сначала это разделить, нужно сделать отдельный проект сначала на одну систему, потом на другую. Обеспечить финансирование и строительство. Все это в планах. Долго тянется, к сожалению, но это все в планах есть, и, уверен, это будет реализовано", - сказал он.

Президент отметил, что там решается также вопрос водоснабжения.

В этом году из-за отсутствия продолжительных осадков обмелели собственные источники водоснабжения таких крупных курортных городов как Геленджик и Новороссийск, в разгар туристического сезона местные власти были вынуждены ввести графики подачи воды населению.

Бесперебойное водоснабжение Новороссийска на 70% зависит от Троицкого группового водопровода, на остальные 30% - от собственных источников, среди которых Неберджаевское водохранилище, уровень воды в котором достиг критического значения, и обмелевшие ранее Пенайские источники. Ранее в пресс-службе администрации Геленджика сообщали, что специалисты Южморгеологии определили пять приоритетных участков недалеко от города, где могут располагаться источники воды. На них планируют провести исследования для решения проблемы водоснабжения.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2020
Путин заявил, что локдаун в России не планируется
Читать полностью