Путин: проекты по водоотведению в Новороссийске и Геленджике будут реализованы

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Проекты, касающиеся системы водоснабжения и водоотведения в Новороссийске и Геленджике, будут реализованы, пообещал президент России Владимир Путин, комментируя вопрос о водоснабжении южных регионов, поступивший ему на ежегодной пресс-конференции в четверг.

"Что касается Новороссийска, Геленджика, там была единая система сброса вод, не было, к сожалению, разделения между канализационным сбросом и ливневкой. Там нужно сначала это разделить, нужно сделать отдельный проект сначала на одну систему, потом на другую. Обеспечить финансирование и строительство. Все это в планах. Долго тянется, к сожалению, но это все в планах есть, и, уверен, это будет реализовано", - сказал он.

Президент отметил, что там решается также вопрос водоснабжения.

В этом году из-за отсутствия продолжительных осадков обмелели собственные источники водоснабжения таких крупных курортных городов как Геленджик и Новороссийск, в разгар туристического сезона местные власти были вынуждены ввести графики подачи воды населению.

Бесперебойное водоснабжение Новороссийска на 70% зависит от Троицкого группового водопровода, на остальные 30% - от собственных источников, среди которых Неберджаевское водохранилище, уровень воды в котором достиг критического значения, и обмелевшие ранее Пенайские источники. Ранее в пресс-службе администрации Геленджика сообщали, что специалисты Южморгеологии определили пять приоритетных участков недалеко от города, где могут располагаться источники воды. На них планируют провести исследования для решения проблемы водоснабжения.