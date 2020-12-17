Путин назвал вынужденной мерой дистанционное обучение

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Дистанционный формат обучения является вынужденной мерой, рано или поздно пандемия закончится, и школьники смогут вернуться в классы, заявил в четверг президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"К сожалению, это вынужденная мера, хотя, действительно, несправедливая", - сообщил Путин, отвечая на вопрос о том, почему ученики начальных классов учатся очно, а старшеклассники - онлайн.

Глава государства объяснил, что дети младшего возраста болеют коронавирусом меньше и переносят инфекцию легко. Поэтому нет ничего страшного в том, что они собираются все вместе в классе. Однако дети старших возрастов болеют чаще, поэтому они в некоторых случаях учатся дистанционно.

"Я очень рассчитываю на то, что это рано или поздно закончится", - добавил Путин.