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Путин назвал вынужденной мерой дистанционное обучение

Глава государства объяснил, что дети младшего возраста болеют коронавирусом меньше и переносят инфекцию легко, поэтому нет ничего страшного в том, что они собираются все вместе в классе

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Дистанционный формат обучения является вынужденной мерой, рано или поздно пандемия закончится, и школьники смогут вернуться в классы, заявил в четверг президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

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"К сожалению, это вынужденная мера, хотя, действительно, несправедливая", - сообщил Путин, отвечая на вопрос о том, почему ученики начальных классов учатся очно, а старшеклассники - онлайн.

Глава государства объяснил, что дети младшего возраста болеют коронавирусом меньше и переносят инфекцию легко. Поэтому нет ничего страшного в том, что они собираются все вместе в классе. Однако дети старших возрастов болеют чаще, поэтому они в некоторых случаях учатся дистанционно.

"Я очень рассчитываю на то, что это рано или поздно закончится", - добавил Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2020
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