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Путин считает возможным создание "лайт-варианта" вакцины от коронавируса

Путин считает возможным создание "лайт-варианта" вакцины от коронавируса.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2020
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