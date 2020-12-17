МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Продолжительность пандемии новой коронавирусной инфекции во многом будет зависеть от формирования популяционного иммунитета, а также от эффективности вакцинных препаратов, считает президент России Владимир Путин.

"Это будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и от эффективности применения вакцины", - сказал он журналистам по итогам пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, сколько продлится пандемия.

Путин заявил, что локдаун в России не планируется. Усталость от пандемии нарастает, но ковид-диссидентство заканчивается после заражения, отметил он.

Путин не считает закрытие кафе и ресторанов из-за пандемии критичным для их клиентов.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в РФ вышла "на полку", резкого роста уже нет, сообщил Путин.