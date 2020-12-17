На Ставрополье проверят начисление зарплат в образовании после жалобы учителя президенту

ПЯТИГОРСК, 17 декабря. /ТАСС/. Министерство образования Ставропольского края проверит качество начисления зарплат в учреждениях образования региона после обращения одного из учителей к президенту России. Соответствующее поручение министерству дал губернатор Владимир Владимиров.

"В эфире президент РФ прочитал обращение учителя Сергея Петровича Степанченко, который жаловался на размер зарплаты. Адрес, откуда поступило сообщение, на пресс-конференции не прозвучал. Но мы выяснили, что написал его наш земляк, который живет и работает в Буденновском муниципальном округе. По моему поручению с ним уже встретился глава муниципалитета", - написал Владимиров в Instagram.

Он отметил, что дал поручение краевому министерству образования оперативно организовать проверку качества начисления зарплат в учреждениях образования региона.

"О результатах министр доложит мне лично. Беру ситуацию на контроль", - сказал губернатор.