Власти Белгородской области смягчили ограничения на работу кафе в ночное время

ТАСС, 17 декабря. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг внес изменения в постановление о режиме повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса, продлив время работы предприятий общепита до полуночи по пятницам, субботам, а также в новогоднюю ночь и Рождество. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

"Предприятиям общественного питания разрешено работать до 23:59 по пятницам, субботам, а также в новогоднюю ночь и Рождество. При этом общепиту запрещено впускать новых посетителей в залы после 22:00", - говорится в сообщении.

Также, согласно внесенным изменениям, режим самоизоляции для жителей старше 65 лет продлен на периоды с 22 декабря 2020 года по 4 января 2021 года и с 5 по 18 января 2021 года, добавили в оперштабе.

Ранее время работы ресторанов и кафе в Белгородской области ограничили до 23:00. В начале декабря Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что обсуждается вопрос продления работы предприятий общепита в пятницу и субботу до часа ночи, а в Новый год и Рождество - до двух часов ночи.

По данным на 17 декабря, в Белгородской области выявили 19 244 случая заражения коронавирусом, с начала пандемии выздоровели 15 369 человек, 183 пациента умерли. В регионе действует обязательный масочный режим в общественных местах, самоизоляция для жителей старше 65 лет, проведение развлекательных мероприятий ограничено до 1 февраля 2021 года.