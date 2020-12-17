К водоснабжению Ялты подключили источник, который не использовали полвека

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Западные районы Большой Ялты с четверга получают воду из озера Могаби, которое не использовалось для снабжения с 1970-х годов, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы администрации города.

"Для решения проблем с водой в Большой Ялте мобилизованы все наши силы, задействованы все службы. На минувшей неделе, на территории источника "Могаби", была установлена новая запорная арматура, задвижки, отремонтирован технологический насос для промывки фильтров. Все подготовительные работы, включая лабораторные исследования качества воды, завершены. Сегодня вода уже пошла к потребителям", - рассказала врио главы администрации города Ялты, первый заместитель главы администрации Янина Павленко, слова которой приводятся в сообщении.

Уточняется, что в качестве альтернативных источников также рассматриваются несколько скважин в поселках, в том числе в Форосе и Симеизе. "Так, в Форосе готовят к подключению две скважины. Еще пять, которые расположены в поселке Голубой залив, переданы в республиканскую собственность и в дальнейшем, после постановки их на баланс ГУП Республики Крым "Водоканал ЮБК", здесь будут проведены необходимые подготовительные работы для ввода в эксплуатацию и подачи воды жителям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволит снять нагрузку с основных сетей города. "Я очень надеюсь, что в дальнейшем позволит смягчить график подачи воды в целом по всему муниципальному образованию", - подчеркнула Янина Павленко.

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах, а также в Ялте питьевая вода подается по часам утром и вечером. После новогодних праздников на графики перейдет Алушта. В Севастополе введен режим повышенной готовности.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента России Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки и включает 14 мероприятий.