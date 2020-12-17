Иностранцев не будут депортировать из России до 15 июня 2021 года

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Иностранцев и лиц без гражданства не будут выдворять и депортировать из России до 15 июня 2021 года из-за пандемии, следует из текста указа президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

Ранее сообщалось, что Путин продлил до 15 июня 2021 года действие принятых из-за пандемии мер по урегулированию правового положения иностранцев и лиц без гражданства в России. Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации. Согласно документу, иностранным гражданам не нужно продлевать документы о временном пребывании (включая продление виз) в России, сроки постановки на учет по месту пребывания, сроки временного и постоянного проживания (включая продление вида на жительство).

Как разъяснили в МВД РФ, в данный период не будут приниматься решения о принудительном административном выдворении или депортации иностранцев и лиц без гражданства из России, передаче их иностранному государству в соответствии с международным договором о реадмиссии. Также в данный период им не будут сокращать срок временного пребывания, лишать статуса беженца, временного убежища и аннулировать визы, разрешения на работу, патенты, разрешения на временное проживание, виды на жительство, свидетельства участника госпрограммы.

Единственными, кого в данный период можно будет выдворить или депортировать из страны, остаются иностранцы и апатриды, вышедшие из тюрьмы, нарушившие законодательство о госгранице РФ, угрожавшие национальной безопасности России, выступавшие за насильственную смену строя, поддерживающие террористов и участвующие в несанкционированных митингах. Таких лиц могут также лишать статуса беженца, временного убежища, им могут аннулировать визы, отобрать разрешение на работу, временное проживание и вид на жительство.

С 15 марта 2021 года порядок, обозначенный указом президента, не будет распространяться на иностранцев, являющихся гражданами тех стран, с которыми к 15 декабря 2020 года возобновлено транспортное сообщение (за исключением "вывозных" рейсов). В случае возобновления транспортного сообщения с иностранными государствами после 15 декабря 2020 года названный порядок не применяется в отношении граждан этих государств по истечении 90 суток с даты начала транспортного сообщения.

Если иностранец выехал за пределы России до закрытия границ и имеет разрешение на временное проживание, вид на жительство или свидетельство участника государственной программы, то для него не засчитывается период с 15 марта по 15 июня 2021 года в срок нахождения за рубежом и срок действия статуса соответственно.