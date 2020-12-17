Врач из Алакуртти, на которую пожаловались Путину, хочет уволиться

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Врач общей практики 1954 года рождения из поселка Алакуртти Мурманской области, на которую пожаловался местный житель в ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, намерена написать заявление об увольнении, сообщила ТАСС зампред комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от региона Татьяна Кусайко.
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"Сейчас врач из Алакуртти выразила желание уволиться. К сожалению, вот из-за таких высказываний мы теряем врачей, которых на Севере, а тем более в отдаленных населенных пунктах дефицит. Сейчас все делается для ликвидации дефицита медицинских кадров, а такие заявления становятся причиной принятия решения расстаться с профессиональной деятельностью", - сказала Кусайко.
На пресс-конференции президента РФ в четверг прозвучала информация из письма жителя поселка Алакуртти, который сообщил, что в населенном пункте работает всего "одна машина с одним фельдшером". В письме говорилось, что единственному работающему в селе фельдшеру 86 лет и в силу возраста он не может поставить корректный диагноз.
В свою очередь губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратился к жителям региона с просьбой о корректном отношении к медицинским работникам, призвал не принижать их профессиональный уровень. По его словам, врачу, о котором шла речь в обращении, 66, а не 86 лет. Кроме того, по нормативам на 10-тысячный поселок положена одна машина скорой помощи, а в Алакуртти, где живет более 3 тыс. человек, два автомобиля скорой помощи, полностью укомплектованные необходимыми медработниками и четырьмя водителями.