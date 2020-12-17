AFP: тест на коронавирус супруги Макрона оказался отрицательным

ПАРИЖ, 17 декабря. /ТАСС/. Результаты теста на коронавирус супруги президента Франции Брижит Макрон оказались отрицательными. Об этом в четверг сообщило Agence France-Presse (AFP).

"Макрон прошла в четверг утром тест на коронавирус, который показал отрицательный результат, - отметили в ее окружении. - В ближайшие дни она сделает повторный тест и будет находиться на самоизоляции". Как добавляет агентство, Брижит Макрон продолжит участвовать в мероприятиях в формате видеоконференции.

В четверг Елисейский дворец сообщил, что у президента Франции Эмманюэля Макрона диагностирован коронавирус. В связи с этим глава государства принял решение в ближайшие семь дней отправиться на изоляцию и работать удаленно. Официальный представитель правительства Габриэль Атталь на пресс-брифинге уточнил, что президент почувствовал первые симптомы инфицирования в ночь на четверг, после чего утром сдал тест.

На фоне диагноза французского лидера вслед за ним на самоизоляцию ушли премьер-министр Франции Жан Кастекс, а также председатель Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Ришар Ферран. Глава правительства уже сделал ПЦР-тест на коронавирус, он отрицательный.