Финалистам музыкального конкурса "Академия звука" помогут выпустить свои треки и клипы

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Десять финалистов всероссийского музыкального проекта "Академия звука" смогут профессионально выпустить свои треки, а одному из них помогут снять и продвинуть на телевидении свой музыкальный клип. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ассоциации IPChain, выступающей интеллектуальным партнером проекта.

Здесь напомнили, что онлайн-трансляция концерта финалистов пройдет 22 декабря на его официальной странице в соцсети "ВКонтакте". "По итогу финального этапа конкурса - "музыкальных баттлов" - жюри определит десять лучших музыкантов, которые получат возможность выпустить свой трек, также ждет и специальный приз - съемка и продвижение клипа победителя на телеканале ТНТ MUSIC", - сказали в пресс-службе.

В ходе конкурса, стартовавшего в сентябре, звезды современной российской музыкальной сцены отобрали 40 перспективных участников, которые прошли двухнедельное обучение в творческих лагерях под руководством известных артистов, звукорежиссеров и продюсеров. "Отчетный концерт станет последним этапом, по итогам которого экспертное жюри выберет десять победителей", - заметили в пресс-службе.

В свою очередь, управляющая портфелем IT-проектов ассоциации IPChain, генеральный директор аудиобрендингового сервиса FONMIX Валерия Брусникина пояснила, что потенциал проекта "Академия звука" является очень наглядным, равно как и позитивные изменения, произошедшие на российском музыкальном рынке за последние годы. "Например, в 2019 году Россия впервые вошла в топ-20 стран по объемам музыкального рынка и стала безусловным лидером по доле пользователей стриминговых сервисов в мире", - сказала она.

В то же время, Брусникина заметила и тот факт, что именно цифровизация дает музыкантам возможность продвигать контент, убирать барьеры между начинающими исполнителями и аудиторией. "Релизы молодых артистов достигают рекордных для нашей страны показателей на глобальных стриминговых платформах", - сказала она. Правда, по словам Брусникиной, на волне популярности исполнители часто забывают о правовой защите своих хитов. "При этом немногие знают о том, что на российском рынке уже есть цифровые инструменты, позволяющие быстро и грамотно фиксировать авторство, оформлять договоры, лицензировать и продавать свою музыку - это сервис депонирования n’RIS, биржа интеллектуальной собственности IPEX, b2b-плеер FONMIX и другие решения на базе блокчейн инфраструктуры IPChain", - добавила она.

По мнению генерального директора первого музыкального издательства Марии Опариной, такие проекты позволяют талантливым молодым людям из регионов объявить о себе. "Для талантливых ребят из регионов это действительно большой шанс, чтобы их заметили и помогли в дальнейшем реализовать успешную карьеру артиста",- пояснила она. Еще одним плюсом в данном контексте она назвала показатель социальной поддержки для музыкальной молодежи. А директор Роскультурцентра Марина Абрамова напомнила, что в состав жюри финального этапа конкурса вошли известные журналисты и продюсеры. "При подготовке концерта задействовано колоссальное количество профессионалов из различных отраслей: дизайнеры компьютерной графики, сценаристы, музыкальные редакторы, звукорежиссеры, разработчики визуальных решений, конечно же, сами начинающие артисты вложили много сил", - сказала она. Абрамова также убеждена, что победа - это всегда приятно, однако выпускники музыкальных лагерей "Академии звука" уже получили достаточный багаж опыта и знаний для своего дальнейшего, возможно, самостоятельного продвижения.