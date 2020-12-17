В Костромской области продлили режим самоизоляции для пожилых

КОСТРОМА, 17 декабря. /ТАСС/. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлен до 31 декабря в 12 муниципальных образованиях Костромской области. Об этом в четверг сообщила пресс-служба администрации региона.

"Ограничительные меры будут действовать до 31 декабря. Режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет действует в Костроме, Костромском районе, Буе и Буйском районе, Галиче и Галичском районе, Шарье и Шарьинском районе, Нерехте и Нерехтском районе, а также в Мантурове, Волгореченске и Красносельском районе", - говорится в сообщении.

Пожилым людям рекомендуется оставаться дома и выходить только в случае крайней необходимости - купить продукты, лекарства, вынести мусор, выгулять домашних животных. При этом необходимо использовать маски, соблюдать социальную дистанцию.

Обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет была введена в нескольких районах региона в октябре. Как ранее сообщал губернатор Костромской области Сергей Ситников, введение ограничения позволило на четверть сократить число случаев заражения коронавирусом среди пожилых людей.

По данным оперативного штаба региона, за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 116 человек, врачи вылечили 99 пациентов. С начала пандемии коронавирус в области был выявлен у 13 426 человек, врачи вылечили 10 349 человек, это более 77% заболевших. Умерли 211 человек.