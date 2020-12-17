Суд Франции приговорил напавшего на пассажиров поезда мужчину к пожизненному заключению

ПАРИЖ, 17 декабря. /ТАСС/. Французский суд присяжных приговорил к пожизненному заключению гражданина Марокко Аюба аль-Хаззани, который напал на пассажиров в скоростном поезде Thalys в августе 2015 года. Об этом в четверг сообщило агентство France-Presse.

Как уточняет агентство, трое других обвиняемых по этому делу получили сроки от семи до 27 лет. Ранее сообщалось, что аль-Хаззани признал на судебном процессе все предъявленные ему факты, касающиеся его попытки совершить теракт в экспрессе.

В августе 2015 года уроженец Марокко открыл стрельбу в вагоне скоростного поезда Thalys, следовавшего из Амстердама в Париж. Экстремист был вооружен армейским автоматом, который дал осечку. Это позволило нескольким пассажирам, в числе которых были и трое американских военных, захватить и связать террориста. Один из них получил ножевые ранения руки и шеи. В полиции отметили тогда, что если бы террорист смог беспрепятственно действовать, это привело бы к большому числу жертв. В результате выстрелов три человека получили тяжелые ранения.