В Самарской области направят 144 млн рублей на выплаты педагогам детсадов

САМАРА, 17 декабря. /ТАСС/. Педагоги детских садов Самарской области получат выплаты на общую сумму 144 млн рублей в рамках исполнения указа президента РФ Владимира Путина о средних зарплатах работников школ, колледжей и детских садов. Как сообщили в пресс-службе Самарской губернской думы, каждый педагог получит до конца года по 8 тыс. рублей.

"В текущем году пока еще не достигнуты целевые показатели для педагогов дошкольного образования. Но правительством предприняты меры, в областном бюджете уже предусмотрено 144 млн рублей, и в декабре этой категории педработников будет выплачено по 8 тыс. рублей каждому. Таким образом, средняя зарплата достигнет показателя 30,2 тыс. рублей", - цитирует пресс-служба председателя комитета по образованию и науке Самарской губдумы Татьяну Бодрову.

При это остальные целевые показатели по указам президента выполнены. Так, по данным регионального министерства образования и науки за 11 месяцев средняя зарплата учителей в школах составила 33 тыс. рублей, педагогов в колледжах и учреждениях дополнительного образования - по 33,8 тыс. рублей и 33,2 тыс. рублей соответственно.

Как сообщили в пресс-службе парламента, к 2023 году в регионе планируется достичь среднего уровня зарплаты по всем категориям педагогических работников на сумму 36 тыс. рублей. При этом Бодрова отметила, что сейчас существует проблема по зарплате младшего педагогического персонала в детских садах - это та категория работников, которая не вошла в майский указ президента. "Поэтому, конечно, мы очень ждем единую тарифную сетку, которую должно разработать министерство просвещения РФ по поручению премьер-министра России. Базовые оклады, прерогатива установления которых относится исключительно к компетенции правительства РФ, очень низкие. Тарифная сетка, возможно, поможет обеспечить более высокие базовые оклады для всех категорий работников отрасли образования в Самарской области и других регионах", - сказала Бодрова.