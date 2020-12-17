Минздрав Тверской области не выявил жалоб на задержку выплат медработникам

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Тверской области проверило информацию о задержке выплат медработникам инфекционных госпиталей региона, о которой в четверг сообщалось на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Жалоб по фактам невыплат не поступало, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" глава областного Минздрава Сергей Козлов.

"Было внимательно изучено данное обращение. К сожалению, номера инфекционной больницы в обращении не было, но Минздрав оперативно изучил информацию по всем нашим учреждениям. В Тверской области от медицинских работников, работающих в "красной зоне", не поступало в правоохранительные органы, в органы государственной власти каких-либо жалоб", - сказал Козлов.

Как сообщалось, с начала введения стимулирующих надбавок выплаты за счет средств федерального бюджета в Тверской области с учетом отпускных получили 8 092 работника здравоохранения на общую сумму свыше 1 млрд 276 млн рублей. Еще 13,6 млн рублей было выделено из бюджета региона на выплаты врачам-анестезиологам, реаниматологам, водителям скорой помощи, деньги получили более 500 человек.

Ранее пресс-служба регионального следственного управления СК РФ проинформировала, что по озвученной на пресс-конференции информации начата доследственная проверка, о ее результатах пока не сообщается.

Волонтер кол-центра во время ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина обратился к главе государства с просьбой разобраться с регионами, в которых люди продолжают лечиться от коронавируса на свои деньги, а ряд медиков так и не получили выплаты. В частности, по его словам, медики из города Колы в Мурманской области ни разу не получили надбавку за работу, такая же ситуация в городе Качканаре в Свердловской области, в военном госпитале Нижнего Новгорода последние выплаты были в сентябре, как и в инфекционной больнице Твери.

Президент пообещал разобраться с судьбой выделенных средств на обеспечение лекарствами от коронавируса и выплаты медикам, которые до сих пор не дошли до ряда регионов. Глава государства отметил, что все обращения, которые поступили в кол-центр, будут систематизированы.