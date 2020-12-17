В РПЦ отметили, что защита чувств верующих свидетельствует о качестве работы государства

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Законодательство РФ в настоящее время позволяет верующим защищать свои ценности, что является показателем качества государственной работы. Такое мнение высказал ТАСС в четверг председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, член Общественной палаты РФ Владимир Легойда, комментируя слова президента России Владимира Путина о реакции на оскорбление религиозных чувств.

На ежегодной большой пресс-конференции Путин заявил, что бездумные оскорбления чувств верующих всегда должны иметь ответную реакцию, но она не должна быть агрессивной. Президент напомнил, что ни в одной из мировых религий нет намека на агрессию. Он особо отметил, что реакция на попирание чьих-либо прав, в том числе чувств верующих, не должна быть направлена на лишение жизни человека, так как это в принципе противоречит самому духу мировой религии.

"Сегодня законодательная база позволяет нам защищать то, что дорого для верующих людей, и вообще то, что дорого для людей. Мы же защищаем <...> государственные символы, и, естественно, святыни необходимо тоже защищать, которые дороги людям на протяжении веков, то, что важно для миллионов людей и было важным на протяжении веков. Вообще, то, что государство защищает, - и общество это понимает и ценит, - это показатель цивилизованности общества и качества государственной работы", - сказал он ТАСС.

Религиозной мотивацией, отметил он, нельзя прикрывать акты насилия. "Когда люди говорят, что наши чувства оскорблены и поэтому мы вас убьем, это недопустимо. Это не религиозный ответ. Но потому и важно, чтобы подобные вещи, связанные с защитой святынь и символов, регулировались законом", - добавил он.

Реакция на оскорбление чувств верующих, считает Легойда, связана в первую очередь с недопустимостью оскорбления святынь. "Это признак культурного человека - когда тебе больно от чужой боли. Ты можешь сам ее непосредственно не переживать, но когда другому человеку больно, он оскорбляется этим. Для культурного человека должно быть табу на подобные оскорбления", - отметил председатель Синодального отдела.

При этом уникальный опыт взаимодействия традиционных религий России - это не просто слова: за ним стоит реальность, которая складывалась десятилетиями и веками. Это связано и с гонениями на верующих в ХХ веке, которым подвергались представители всех конфессий. В это время, рассказал Легойда, многие из них поддерживали друг друга и помогали укрыться от преследований. "Это опыт братских отношений, который может быть востребован сегодня во всем мире", - сказал он.

Этика межконфессиональных взаимоотношений

Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский сказал ТАСС, что система отношений и этический кодекс, действующие между различными конфессиями в России, не допускают возникновения конфликтов на религиозной почве, и четкая позиция государства - важный фактор такого положения дел.

"Мы за эти годы выработали целую этику взаимоотношений, некий нравственный этический кодекс взаимоотношений. Здесь, конечно, колоссальную роль сыграли не только сами религиозные лидеры, их расположение друг к другу, дружба, но и четкая позиция государства - президента, администрации президента, правительства", - сказал он.

Начальствующий епископ пятидесятников отметил, что действующий в России закон об оскорблении чувств верующих является не таким жестким, как законы о богохульстве, принятые в некоторых странах. "Наш закон делает превентивную меру, чтобы мы знали, что есть наказание за то, что человек будет цинично, нагло оскорблять. Под этот закон попадают и атеисты, он защищает всех", - сказал он.

Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамир Мухетдинов отметил, что поскольку в России права верующих защищены и охраняются законом, "карикатурные" скандалы и выпады в адрес религии недопустимы и невозможны. "Мы признательны президенту и нашим законотворцам, что такой закон в России своевременно был принят, и, конечно, Россия в этом плане стоит особняком от многих стран так называемого "передового западного мира". Это действительно хороший гарант для стабильного развития межрелигиозного и межнационального сотрудничества в нашей стране", - сказал он ТАСС.

Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов полагает, что для Европы был бы полезен российский опыт взаимодействия конфессий с государством. "Что касается Европы, то у нее иная история отношений с мусульманским миром, и им сегодня нужно определиться, как они будут выстраивать дальнейшие свои взаимоотношения. Эксперты, учитывая опыт других стран, здесь должны принять правильные шаги. <...> Это очень важно, и если они готовы увидеть или услышать опыт нашей страны, думаю, что это было бы очень полезно", - сказал ТАСС муфтий.

Главный раввин России Берл Лазар посетовал, что в других странах, в том числе в Европе и США, люди часто склонны использовать религиозные вопросы для далеких от духовных дел целей. В России же присутствуют взаимопонимание и дружба между религиозными лидерами и общинами. "Это уникальность России, потому что нигде в мире сегодня такого нет. <...> Всегда в России был интернационализм, не было разделения по вероисповеданию, национальности. <...> Это вековая традиция, которая передается из поколения в поколение", - сказал он в разговоре с ТАСС.