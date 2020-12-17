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Пандемия COVID-19

Глава Минздрава Франции считает, что Макрон мог заразиться COVID-19 на саммите в Брюсселе

В ходе мероприятия был организован рабочий ужин в большом помещении, отметил Оливье Веран

ПАРИЖ, 17 декабря. /ТАСС/. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран не исключил, что президент республики Эмманюэль Макрон мог заразиться коронавирусом на саммите ЕС в Брюсселе. Об этом он заявил в четверг в интервью телеканалу France 5.

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"Глава государства, судя по всему, не мог заразиться во время рабочего завтрака или ужина в Елисейском дворце, - заметил Веран. - Но вполне возможно, что это произошло в Брюсселе во время совещания 27 стран ЕС 10-11 декабря".

По словам французского министра, в ходе саммита был организован рабочий ужин в большом помещении. "К сожалению, [большое пространство] не предохраняет от коронавируса", - указал Веран.

Ранее в четверг пресс-служба Елисейского дворца сообщила о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон сдал тест на коронавирус, и его результат оказался положительным. Сообщений о других заразившихся из числа участников саммита ЕС не поступало. В настоящий момент глава государства работает дома.

Теги
Макрон, ЭмманюэльПандемия COVID-19
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