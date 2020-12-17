Рязанский чиновник, о награждении которого попросили Путина, не считает себя героем

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, наградить которого звездой Героя России за спасение жителей на месте ЧП на складе боеприпасов попросила журналистка из Рязани, заявил, что не считает себя достойным этой награды.

Журналистка рассказала в ходе ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина об Игоре Грекове, который в октябре 2020 года во время пожара на территории воинской части, сопровождавшегося взрывами боеприпасов, спас семь человек. По словам девушки, чиновник сначала спас двух пожилых людей, получил контузию, но вернулся за матерью с двумя детьми, а также еще двумя пожилыми. Жители региона направили в адрес президента подписи с просьбой присвоить ему звание Героя Российской Федерации. Президент отметил, что Греков действительно заслуживает государственной награды.

"Я не считаю свой поступок геройским, потому что делал то, что должен. Уверен, так поступили бы многие на моем месте. Я помогал тем, кто во мне нуждался. Думаю, что для звания Героя России оценка моих действий преувеличена, я недостоин этой награды", - сказал он.

Как ранее сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Рязанской области Денис Арапов, вице-губернатор входил в штаб по ликвидации последствий пожара и взрывов на складе в Скопинском районе и пробыл там от начала ЧП и до ликвидации его последствий и организовывал работу оперативного штаба на месте происшествия.

Как сообщалось ранее, в мае 2018 года Игорь Греков спас тонувшего в пруду двухлетнего ребенка, после чего стал одним из победителей X Всероссийского фестиваля МЧС "Созвездие мужества", он также имеет другие ведомственные и государственные награды.