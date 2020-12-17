Воробьев поручил провести проверку после инцидента в Сьяновских пещерах в Подмосковье

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение провести проверку соблюдения мер безопасности после инцидента в Сьяновских пещерах в Подмосковье, где заблудились дети, а также закрыть вход в пещеры и установить видеонаблюдение. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале пресс-службы губернатора.

"К счастью, детей нашли, все живы и их здоровью ничто не угрожает. Губернатор поручил провести проверку, как и на каких основаниях была организована экскурсия и были ли соблюдены все меры безопасности. Все виновные, которые подвергли жизнь [детей] опасности, должны понести наказание. Оценку их действиям дадут правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Воробьев также дал поручение администрации городского округа Домодедово и МЧС с завтрашнего дня заблокировать вход в пещеры и установить видеонаблюдение на прилегающей территории.

Глава городского округа Домодедово Александр Двойных подтвердил журналистам, что вход в пещеры могут взять под контроль.

"Мы в обязательном порядке не только ограничим данный вход. Губернатор поставил задачу, чтобы было установлено видеонаблюдение. Сейчас будет проведено комиссионное обследование и, исходя из этого, будем принимать решение", - сказал он.

Он добавил, что пещеры находятся здесь давно, и традиционным способом, подрывными работами, их невозможно ликвидировать, так как на данных пустотах находятся целые деревни. "И ограничивать вход, закрывать один вход просто невозможно, потому что есть любители, которые неофициально откапывают соседние входы и, соответственно, появляются новые [лазейки]", - рассказал Двойных. По его словам, ранее были случаи, когда в пещерах терялись люди. "Но случай с таким количеством детей беспрецедентный", - отметил он.

О пещерах

Сьяновские пещеры - это искусственные пещеры, которые находятся около поселка Горки Ленинские в Домодедовском районе на левом берегу реки Пахры. Они имеют большое количество штреков высотой от полуметра до 3,5 м. Большинство из них пронумерованы, многие из участков имеют собственные названия, в некоторых проводятся даже разнообразные мероприятия - концерты, одиночные выступления. В одном из гротов, представляющим из себя большой зал с круговыми проходами, в центре которых образуются колонны, устраиваются даже дискотеки.

Общая протяженность пещер - около 20 км.

В новость внесены изменения (23:35 мск) - добавлены подробности в 4-6 абзацах.