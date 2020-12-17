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Пандемия COVID-19

В Петербурге госпитализировали максимальное число пациентов с коронавирусом за неделю

Оно составило более 6 тыс.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Количество пациентов, госпитализированных за последнюю неделю после заражения новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге, стало максимальным в городе за время пандемии - более шести тысяч. Об этом сообщил в четверг в эфире телеканала "78" первый заместитель городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

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"Если говорить о предыдущей неделе и этой неделе, то мы видим, что у нас есть небольшой неуклонный рост в размере 6-7% [госпитализированных] за неделю. За эту неделю мы поставили "рекорд" - более 6 тыс. госпитализированных", - рассказал Сарана.

Пациентов с коронавирусом в городе принимают 22 стационара: 16 городских и шесть федеральных. По последним данным, свободно около 4,5% коек.

В Петербурге выявили 189 543 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровел после заражения 108 731 человек, умерли 6 608. За последние сутки в городе выявили 3 763 случая заражения.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
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