Власти Петербурга увеличат объем тестирования на коронавирус до 90 тыс. тестов в день

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Объем тестирования на новую коронавирусную инфекцию планируется увеличить в Петербурге до 80-90 тыс. тестов в день. Об этом рассказал в четверг в эфире телеканала "78" первый заместитель председателя комитета по здравоохранению города Андрей Сарана.

"Мы идем по пути именно увеличения мощности в плане оборудования. По нашему пониманию, максимальную мощность, которую мы в ближайшее время можем достичь в принципе, если мы доберем оборудование с теми людьми, которые есть, - это порядка 80-90 тыс. [тестов в день]", - сказал он.

Сарана пояснил, что привлекать медиков из других регионов в условиях пандемии коронавируса практически невозможно. Поэтому повышение мощности оборудования - оптимальный путь для города.

В последнюю неделю в Петербурге проводили за сутки от 26 до 44 тыс. тестов на коронавирус. По словам Сараны, сейчас результаты тестирования в городе успевают подготовить в среднем за 39 часов.

Об обеспечении бесплатными лекарствами

Сарана также сообщил, что бесплатными лекарствами от новой коронавирусной инфекции могут быть обеспечены 44 тыс. пациентов, которые лечатся на дому. Препараты получили уже около 30 тыс. человек.

"[Выделенные средства] были рассчитаны на 26 тыс. человек, но сейчас, по нашим прикидкам, я думаю, что это будет в районе 44 тыс. человек", - рассказал Сарана.

Ранее из федерального бюджета на бесплатное обеспечение лекарствами от COVID-19 Петербургу направили 203 млн рублей. До конца года городу направят еще 112 млн рублей на бесплатное обеспечение лекарствами при амбулаторном лечении.

"Цифра, по которой мы отчитываемся перед Минздравом, за те деньги, субсидии, которые выделены были, - это 26 тыс. человек. Так как мы купили препараты дешевле, чем предполагалось в схемах министерства здравоохранения, то эта цифра будет больше", - пояснил зампредседателя комитета.

По последним данным, в Петербурге выявили 189 543 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровел после заражения 108 731 человек, умерли 6 608. За последние сутки в городе выявили 3 763 случая заражения.