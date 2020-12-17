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Ярославский губернатор изменит стратегию развития региона после публичных обсуждений

Дмитрий Миронов дал поручение правительству области провести обсуждения по вопросам реализации стратегии "10 точек роста" и собрать мнения профессиональных сообществ

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов из-за пандемии дополнит стратегию социально-экономического развития региона "10 точек роста", которая была принята в 2017 году. Изменения в документ будут внесены после общественных обсуждений, сообщила в четверг пресс-служба правительства области.

"Считаю правильным пригласить жителей области дать свою оценку реализации главного стратегического документа региона. Здесь нужна не только экспертиза специалистов - ученых, практиков, предпринимателей - но и общественная экспертиза, чтобы органы власти областного и муниципального уровня сделали свою работу более эффективной в нынешних условиях", - цитирует пресс-служба Миронова.

Губернатор поручил правительству области организовать обсуждения по вопросам реализации стратегии "10 точек роста", а также собрать мнения профессиональных сообществ. "Мы не можем делать вид, что ничего не изменилось, и жить по прошлогоднему расписанию, поэтому считаю важным привести стратегию в соответствие с изменившимися приоритетами", - сказал Миронов.

Стратегия социально-экономического развития региона рассчитана до 2025 года. Документ предусматривает строительство новых объектов, газификацию населенных пунктов, решение проблем обманутых дольщиков, создание территорий с особым налоговым режимом, развитие спортивной инфраструктуры и промышленности.

Теги
РоссияМиронов, Дмитрий ЮрьевичЯрославская область
Пандемия COVID-19
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