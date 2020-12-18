Гинцбург: иммунитет к коронавирусу после "лайт-вакцины" будет сохраняться 3-4 месяца

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Устойчивый иммунитет от применения "лайт-вакцины" против нового коронавируса сформируется в течение трех недель, будет сохраняться на протяжении около 3-4 месяцев. Об этом ТАСС сообщил директор разработавшего вакцину "Спутник V" Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Ожидать формирование иммунитета можно будет через три недели. Просто мы укорачиваем иммунитет, не делаем его длительным и не создаем клетки памяти <...>. То есть иммунитет будет непродолжительный, думаю, к сожалению, месяца три, от силы четыре - по принципу гриппозной вакцины, она месяца четыре действует от силы", - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин, общаясь с журналистами по итогам ежегодной пресс-конференции, заявил, что ученые смогут разработать "лайт-вариант" вакцины против коронавируса, продолжительность действия которой будет меньше, однако появится возможность привить гораздо больше людей.

Эффективность вакцины будет составлять около 85%, у пожилых людей, возможно, этот показатель будет меньше, добавил ученый. "Но основную свою функцию, независимо от возраста, а именно - уменьшение количества тяжелых случаев и госпитализаций, данный препарат может выполнить", - добавил он. При этом ученый отметил, что прививка одним компонентом - крайний случай, лучше всего вакцинироваться двухкомпонентным препаратом.

"Это будет один компонент [вакцины], и в первую очередь [он] будет использоваться в тех странах, где очень высокая смертность, где надо очень быстро сбить этот пик смертности за счет менее продолжительного по действию вакцинного препарата. То есть некоторый компромисс. Она (вакцина - прим. ТАСС) может не только поставляться в другие страны, но и производиться по нашим технологиям в других странах", - пояснил он.