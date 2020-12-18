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МВД разрешит находиться на практическом экзамене на водительские права общественникам

Это сделают для повышения объективности проведения экзамена
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. МВД России разрешит на практическом экзамене на получение водительских прав находиться в машине, кроме испытуемого и экзаменатора, представителям общественных объединений и других должностных лиц органов внутренних дел. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий запрос.

"Для повышения объективности проведения экзамена предусматривается возможность нахождения в экзаменационном транспортном средстве представителей общественных объединений, а также иных должностных лиц органов внутренних дел, помимо экзаменатора", - сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что при проведении экзамена в экзаменационном транспортном средстве при наличии мест для сидения, не считая мест кандидата в водители и экзаменатора, допускается нахождение должностных лиц организации, осуществляющей образовательную деятельность, других кандидатов в водители, сдающих соответствующий экзамен, представителей общественных советов при территориальных органах МВД России на региональном и районном уровнях и иных должностных лиц органов внутренних дел.

Новый административный регламент должен вступить в силу с 1 апреля 2021 года.

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