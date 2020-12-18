В МВД заявили, что процедура теоретического экзамена на права меняться не будет

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Новый административный регламент на получение водительских прав не предусматривает изменений процедуры проведения теоретический части экзамена. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий запрос.

"Проектом административного регламента процедуры проведения теоретического экзамена не изменятся", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время все экзаменационные вопросы теоретической части на получение водительских прав объединены в 4 группы, состоящие из тематических блоков. В каждом тематическом блоке содержится по 5 вопросов. Билет формируется из четырех тематических блоков, каждый из которых выбирается случайным образом из соответствующей группы. Перестановка вопросов между тематическими блоками не допускается. В экзаменационном билете содержится 20 вопросов. На каждый вопрос приводится от двух до пяти вариантов ответов, один из которых правильный.

Кандидату в водители для ответа на экзаменационный билет предоставляется 20 минут. В случае, если при ответе на вопросы билета он допустил две ошибки в разных тематических блоках, ему предоставляется возможность в течение 10 минут ответить на 10 вопросов двух дополнительных тематических блоков. Дополнительные тематические блоки выбираются из тех же групп, что и тематические блоки, при ответе на вопросы которых кандидатом в водители допущены ошибки.

При этом кандидатам в водители запрещается пользоваться на экзамене какой-либо литературой, техническими средствами или подсказками других людей. Если такие нарушения будут зафиксированы, то экзамен прекращается.

Планируется, что новый административный регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года. Он устанавливает сроки, порядок и последовательность соответствующих административных процедур и действий.