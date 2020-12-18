Критериям по COVID-19 соответствуют три страны, с которыми РФ возобновила авиасообщение

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Эпидемическая обстановка по коронавирусу соответствует всем нужным критериям, установленных Роспотребнадзором, только в трех из 16 стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.

Согласно критериям Роспотребнадзора, для возобновления авиасообщения со страной показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за последние две недели не должен превышать 40 на 100 тыс. населения, среднесуточный показатель темпа прироста за 14 дней должен равняться или быть ниже 1%, а показатель распространения инфекции Rt - менее 1.

"Всем критериям, по состоянию на 13 декабря, эпидемиологическая обстановка соответствует только на Сейшельских островах, в Танзании и Эфиопии, по двум из трех критериев - в Киргизии, Египте, на Кубе и Мальдивах, одному из трех - в Великобритании, ОАЭ, Республике Корея, Сербии, Японии", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор рекомендует заранее выбирать для путешествий безопасные в эпидемиологическом плане страны и не забывать о соблюдении мер профилактики коронавируса - носить маски, использовать дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию. При появлении симптомов инфекционного заболевания следует оставаться дома и вызвать врача.

Россия на сегодняшний день возобновила авиасообщение с 16 странами. К ним относятся Турция, Великобритания, Танзания, Швейцария, ОАЭ, Мальдивы, Египтет, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония, Сейшельские Острова и Эфиопия.

Несоответствие критериям

Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Белоруссии, Казахстане, Турции и Швейцарии, с которыми Россия возобновила авиасообщение, не соответствует ни одному из трех нужных критериев Роспотребнадзора.

Согласно критериям Роспотребнадзора, для возобновления авиасообщения со страной показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за последние две недели не должен превышать 40 на 100 тыс. населения, среднесуточный показатель темпа прироста за 14 дней должен равняться или быть ниже 1%, а показатель распространения инфекции Rt - менее 1.

"По всем трем показателям отмечается несоответствие в республиках Беларусь, Казахстан, в Турции и Швейцарии.

Необходимо отметить, что при выезде в зарубежные страны возрастает риск заражения новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что сейчас в большинстве стран, в том числе Европейского региона, ситуация по коронавирусной инфекции является осложненной.

Штрафы

Сумма штрафов для россиян за несвоевременное прохождение тестов на коронавирусную инфекцию по возвращении в Россию из-за границы превысила 23 млн рублей.

"В настоящее время в связи с несвоевременным прохождением обследования на COVID-19 в отношении российских граждан, вернувшихся из-за границы, наложено штрафов на общую сумму 23 075 600 руб", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Россияне, согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РФ, должны сделать ПЦР-тест на коронавирус в течение трех дней с момента прилета в страну и разместить информацию о результате в ЕПГУ. До получения результатов теста им необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.