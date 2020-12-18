Гинцбург выступает за скорейшее введение сертификатов для вакцинированных от COVID-19

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Введение в кратчайшие сроки международных сертификатов для привитых от новой коронавирусной инфекции поможет людям не ограничивать свое передвижение и почувствовать все плюсы от вакцинации. Об этом ТАСС сообщил директор разработавшего вакцину "Спутник V" Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

В четверг президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции сообщил, что считает возможным обсудить вопрос о введении международных сертификатов для людей, уже сделавших прививку от коронавирусной инфекции.

"Исключительно положительно [отношусь к инициативе введения сертификатов], - сказал Гинцбург. - Я бы сказал, это заявление Владимира Владимировича ускорит работу министерства здравоохранения по созданию необходимой документации, которую надо в срочном порядке вводить, чтобы люди действительно почувствовали эффективность вакцинации не только на себе, когда они сидят дома или выходят в магазин, а когда у них появится больше свободы и возможности передвигаться на более дальние расстояния, что, естественно, будет гарантировать безопасность как их, так и окружающих, с кем они будут контактировать", - сказал Гинцбург.

Он отметил, что в таком сертификате также может быть прописано условие о том, что вакцинированный человек, у которого подтвержденный высокий уровень иммунитета, может не носить маску. Однако, по словам Гинцбурга, данные моменты нужно тщательно проработать, окончательное решение должны принимать специалисты Минздрава, Роспотребнадзора и других ведомств.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что странам - участницам не рекомендуется выдавать переболевшим новой коронавирусной инфекцией "паспорта иммунитета", однако внедрение электронных удостоверений о вакцинации для заграничных поездок там посчитали возможным.