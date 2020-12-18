В Атлантик-Сити разыграют на аукционе право снести бывший отель Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Власти города Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси) выставили на аукцион право снести направленным взрывом здание бывшей гостиницы с казино Trump Plaza по случаю поражения республиканца Дональда Трампа на всеобщих выборах в США. Об этом мэр Марти Смолл - младший объявил в четверг на пресс-конференции, трансляция которой велась в его Facebook.

"Мы сносим это здание с учетом прошлого Трампа в нашем городе. Трамп воспользовался в своих целях законами в области банкротства, заработал крупные средства в Атлантик-Сити и потом бросил на произвол судьбы город и его жителей", - отметил градоначальник, представляющий Демократическую партию США.

"Хочу привлечь по крайней мере один миллион долларов", - добавил мэр. По его словам, вырученные от аукциона средства будут направлены на нужды городского юношеского клуба, который осуществляет программы профессионального обучения различным специальностям порядка 1,2 тыс. подростков в год. Клубу требуется отремонтировать и расширить площади трех своих объектов в Атлантик-Сити.

Снос бывшего отеля Трампа, изначально запланированный на 31 декабря, отложен до начала февраля 2021 года. Гостиница была закрыта в 2014 году, сейчас здание принадлежит миллиардеру Карлу Айкану.

Коллегия выборщиков 14 декабря утвердила результаты голосования на выборах президента США, в соответствии с которыми демократ Джозеф Байден станет новым главой государства. В поддержку демократа выступили 306 выборщиков, а в пользу действующего президента республиканца Дональда Трампа - 232. Чтобы стать президентом США, кандидату необходимо получить 270 голосов.

Трамп, который не признает свое поражение на выборах, в конце ноября заявил, что покинет Белый дом, если за Байдена проголосует коллегия выборщиков.