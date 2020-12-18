"Известия": средний чек новогодних подарков для детей вырос на 20%

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Средняя цена приобретаемых новогодних подарков для детей увеличилась на 15-20% по сравнению с 2019 годом. Об этом со ссылкой на крупнейшего российского оператора фискальных данных "Платформу ОФД" в пятницу сообщила газета "Известия".

По данным издания, конфеты, игрушки и настольные игры стали наиболее популярными подарками. Средний чек на сладкие подарки стал выше на 16%. Средняя цена игрушек в виде героев мультиков или новогодних персонажей поднялась на 17%. Настольные игры стали покупать в четыре раза чаще и их средний чек вырос на 21%.

"Традиционно по частоте покупок в лидерах - сладкие подарки и игрушки с персонажами из мультфильмов. Однако в этом году мы также фиксируем кратный рост интереса к развивающим играм для долгого активного времяпрепровождения детей, например, к настольным. А также к товарам для хобби и творчества. Подобные развлечения помогают родителям "разгрузиться", занять детей на более продолжительное время и разнообразить формат домашнего досуга", - сказал представитель "Платформы ОФД".

Эксперт отметил, что потребитель стал относиться к покупкам осознаннее, планируя их заранее и отдавая предпочтение товарам более высокого качества.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина сообщила изданию, что родители в нынешнем году готовы потратить на подарки чуть больше, чем в 2019. Она связывает это с желанием порадовать детей в условиях пандемии.