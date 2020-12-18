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МВД определит перечень дорог, где будет проводиться практический экзамен на права

Экзаменационные маршруты с заранее определенной последовательностью поворотов и разворотов из практического экзамена будут исключены

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. МВД России для проведения практической части экзамена на получения водительских прав определит перечень дорог и улиц. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий запрос.

"В соответствии со вступающими в силу с 1 апреля 2021 года изменениями, маршруты будут представлять собой перечень дорог и улиц, на которых будет проводиться практический экзамен", - сказали в пресс-центре. При этом, как отметили в МВД, экзаменационные маршруты с заранее определенной последовательностью поворотов и разворотов из практического экзамена будут исключены.

Кроме того, в соответствии с новым регламентом практический экзамен не будет содержать проверки первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых территориях.

"В данных целях переработан экзаменационный лист и система штрафных баллов, конкретизированы действия кандидата в водители и экзаменатора при проверке отдельных навыков, а также условия их оценки", - подчеркнули в МВД.

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